How Connecticut’s Boston Marathon participants finished

On April 17, the Boston Marathon took place, bringing the world’s top runners to The Bay State for the annual road racing event.

The event has been held since 1887 as amateur and professional runners undergo a grueling 26.2 mile test of their abilities across the hilly Massachusetts terrain. This year, hundreds of Connecticut residents traveled north to compete in the marathon.

We have their names and results (finish gun time) right here:

Runners:

Craig Adler – 04:02:10

Keith Almeida – N/A

Matthew Anderson – 03:46:18

Matthew Andrulis Mette – 04:26:01

Frank Angelillo – 03:57:52

Yuzo Aramaki – 02:51:15

Lenny Arias – 03:03:40

Michael Astorino – 04:06:35

David Atlas – N/A

Emily Bacon – N/A

Kevin Baker – 03:12:05

Valerie Ballek – N/A

Erin Baron – N/A

Billy Barone – 03:49:33

Kimberley Bartlett – N/A

Phyllis Bartoli – 04:21:48

Nicole Barucci – 04:10:07

Katey Baruth – N/A

Hilary Baude – 03:32:38

Heather Bauer – 03:41:36

Jennifer Bauman – 03:55:25

Sheridan Bauman – 03:43:29

Timothy Beach – 03:40:41

Roland Beaudette – 03:32:28

Lindi Beaudreault – 03:58:35

Bruce Beebe – 03:56:40

Abby Benham – N/A

Abdellah Bennani – 03:19:23

Todd Bennett – 03:29:11

Cory Benson – 03:51:42

Eric Beverly – 04:25:07

Bill Blair – N/A

Russell Blatt – 03:14:39

Anna Bomstein Hallam – 03:47:17

James Bonz – 03:28:26

Robert Booth – 03:25:37

Michelle Bosco – 04:48:00

Nicole Boucher – 03:54:55

Brian Boyle – 04:14:55

Robert Bradley – N/A

Charles Brenker – 04:18:23

David Breyer – 03:39:19

Robert Brink – N/A

Renata Britto-Pereira – 04:01:47

Susan Brofman – N/A

Madeline Brooks – N/A

Joseph Brosseau 04:00:50

Michael Brown – 03:36:47

Todd Brown – 03:47:10

Maura Brum – N/A

Richard Bucala – N/A

Adam Bulewich – 03:13:01

David Buono – 04:15:56

Shawn Burdette – 04:15:22

Amby Burfoot – 04:23:51

Kacey Busque – 03:48:36

Ray Buxton – 03:29:21

Andrew Caligiuri – N/A

Patrick Canzius – 03:59:31

Mario Capuzzi – 03:54:20

Vance Carter – 03:51:44

Laurie Cartier – 04:39:08

Marissa Case – 03:31:05

Patrick Cavanaugh – N/A

Jason Cebula – N/A

Christina Cerrito – 04:18:19

Jason Chamberlain – 03:48:40

Wayne Chan – 03:32:15

Betty Chang-Twillie – N/A

Annmarie Charno – 03:36:55

Tom Chiarella – 03:54:22

Susan Chiovitti – 04:06:43

Bridget Cirelli – 03:49:33

Carol Clark – N/A

William Clark – 03:39:36

Edward Cody – 03:49:01

Joshua Cohen – 03:45:18

Alyssa Cole – N/A

Leeland Cole-Chu – 05:11:29

John Collins – 03:38:09

Rick Connell – 04:25:25

Bruce Cook – N/A

Allison Cooper – 03:48:20

Jeanne Corey – 04:08:03

Jillian Corley – 03:48:28

Michelle Corrigan – 03:35:52

Carolyn Couture – 04:32:23

Terence Crean – 04:05:54

Eric Croci – 04:12:24

Emily Cunningham – 04:14:13

Meghan Cunningham – 03:42:26

Mary-Lynn Currier – 03:06:02

Mary Daley – N/A

Susan Dang – 03:59:18

Heidi Decosta – 04:15:14

Shana Decsi – 03:41:51

Tracy Deeter – 03:07:46

Vincent Dejana – N/A

Terry Deveney – 03:08:11

Galen Didomizio – 03:57:24

Ed Dodge – 04:36:37

Jill Donohue – 03:53:05

Margaret Donovan – 03:13:34

Dilton Dornelas – 04:19:26

Tracy Drozynski – 03:48:50

Alexander Dunn – 03:31:41

James Duval – 04:20:48

Robert Duval – 03:32:26

Sara Duval – 04:20:48

John East – 03:57:54

Jason Ebbeling – N/A

Elizabeth Edwards – 03:32:05

Katie Edwards – 03:10:48

Jillian Ellefson – 03:51:35

Melissa Emmerich – 03:59:18

Neil Farrow – 03:44:53

Michael Feinberg – N/A

Patrick Fernald – 03:26:03

Felix Fernandez – 03:25:11

Nichole Finch – 03:38:04

Edward Finnigan – N/A

Vincent Foley – 03:47:20

Mary Foley-Marszalek – 04:20:04

Ryan Ford – 02:56:45

Anna Forman – N/A

Todd Forselius – 04:38:13

Daniel Foster – 03:35:29

Alaric Fox – N/A

Scott Freeman – 04:16:09

Matthew Freiman – 03:45:17

Jason Funaro – 03:21:06

David Fusfeld – 04:53:34

Craig Garneau – 03:53:44

Michael Garofalo – N/A

Traver Garrity – 03:35:47

Michael Garry – N/A

Eileen Garvey – 04:05:26

Andrew Gasiorek – 04:05:26

Brennan Gerster – 04:22:17

Andrew Gil – N/A

Timothy Gilday – 04:05:13

Brennan Gildersleeve – 03:24:29

Nicole Glidden – 03:29:25

Rhys Goff – 03:53:46

Thomas Golembeski – 04:42:06

Emmanuel Gomez – 03:08:11

Nidia Gonzalez Lopez – 03:32:51

William Goodman – N/A

Adam Gootnick – 03:13:28

Ram Gordon – 03:23:43

Greg Gorowski – 03:15:48

Amy Gosztyla – N/A

Gloria Grace-Ferri – N/A

Joel Green – 03:58:13

Adam Greenlee – 03:57:54

Tammy Grella – 04:16:37

David Gruen – N/A

Habtom Habte – 03:03:48

Alan Hagyard – N/A

Jennifer Hajjar – 04:17:44

Joseph Hallisey – 03:19:32

Jim Harron – 03:04:50

Mary Beth Hawkins – N/A

Christine Hayden – N/A

Dave Hayes – 03:25:24

Amy Heffernan – N/A

Pablo Henderson – 03:10:53

Vicky Hilton – 03:56:50

James Hite – 03:54:48

Alexis Hoadley – N/A

Lindsay Holmes – 03:54:11

Janet Holtz – 04:14:18

Kim Hooper-Stanley – 04:12:47

Kelly Horan – 04:42:06

Jesse Howes – 03:49:05

Thatcher Hoyt – 04:17:02

Tracy Hubert – 03:26:31

Mark Huntoon – 03:49:10

Rosemary Hyson – N/A

David Iacino – 03:59:14

Larry Ikard – 03:17:25

Wesley Jackson – 03:48:54

Fernanda Jacobs – 04:22:28

Joseph Jaconetta – N/A

Susan Janton – N/A

Mark Jarombek – 04:07:42

Megan Jaswell – 02:58:36

Suresh Jatti – 03:39:57

Manuel Jimenez – 04:31:28

Kathleen Johnson – N/A

Kenney Johnson – N/A

Mary Johnson – N/A

Ben Joyce – 02:58:31

Kara Kacmarcik – N/A

Jennifer Janaitis – 03:59:35

Dave Kane – 04:13:47

Philip Karp – N/A

Jason Kaufman – 03:28:00

Donna Kay-Ness – 03:38:09

David Keeffe – 04:43:56

Claudia Kefor – N/A

Martin Keibel – 03:47:12

Melinda Kelly – 03:37:34

John Kennedy – 04:20:47

Morgan Kennedy – 02:56:15

Joe Kidder – 04:16:28

Brian Kimmey – 03:05:38

Tricia King – 03:59:02

Kc Klegar – 03:25:01

Jill Klein – 04:17:45

Sally Kniffin – N/A

Heather Knight Pech – 03:11:15

Joe Kobza – 03:57:54

Seth Konheim – N/A

Chelen Kost – 04:29:29

Timothy Kranz – 04:15:40

John Krasniewicz – 04:56:30

Gary Kravetz – 04:33:38

Eric Krebs – N/A

Michael Kuhn – N/A

Lisa Lafferty – 04:05:45

Mira Lami – 03:59:37

Kathryn Lane – N/A

Shelley Lanese – 04:02:39

John Larosa – 02:59:18

Ralph Layman – 04:35:47

Bremen Leak – 03:18:27

Nicole Leblanc – 03:40:14

Mike Lee – N/A

Craig Lehecka – N/A

Neal Leibowitz – 03:32:37

Harry Lepp – 04:35:35

Amira Lerario – 03:53:07

Barbara Lincoln – 03:41:37

Peter Lofink – 03:34:50

Judd Lorson – 03:05:57

Bart Luijk – 03:32:15

Dorothy Lupariello – N/A

Maryanne Lynch – 03:27:33

Matthew Lynch – 03:06:07

Molly Lynch – 03:59:52

Thomas Lynch – N/A

Niels Lyng-Olsen – 03:15:42

Karim Mabrouk – 03:27:49

Alison Macfadden – 03:29:27

Nicholas Macsata – 04:01:19

Tessa Mah – 03:25:20

Charlie Mahoney – N/A

Robert Mahoney – 03:48:05

John Makar – 04:11:50

Joan Markowski – 04:13:00

Brett Malone – N/A

Loriann Mancuso – N/A

Victoria Manfredi – N/A

Kim Marchand – 03:45:41

Rebecca Marder – 04:27:44

Dawn Marinaccio – 03:58:17

Kimberley Markey – N/A

Jessica Marshall – 04:39:22

Alan Martin – 03:51:18

Ashley Mattingly – 03:20:20

Matt Matulis – 04:29:35

Jonathan Mayhew – N/A

Luke Mayo – 03:17:21

Sue McAdams – 03:53:26

John McCabe – N/A

James McCloud – 03:39:56

Cat McClure – 03:32:14

Rebecca McCollum – 03:33:05

Julie McCormack – 04:16:17

Mike McCormack – 03:58:52

James McGrath – 03:45:07

David McHale – 03:36:58

Shannon McHale – 03:27:47

Brian Mcilrath – 03:57:39

Keri McKay – 03:43:54

David McNamara – 04:40:11

Brian McNealey – 03:56:51

Brenda Mcrae – 04:05:34

Melissa McWeeny – N/A

Steve Meagher – 03:24:36

Sean Meehan – 03:30:30

Stephanie Meissner – 03:32:21

Ken Merrick – 03:08:22

Judith Miller – N/A

Kristina Miner – 03:26:29

John Minervino – 03:44:41

Heidi Mitchell – N/A

Stephen Mitchley – N/A

Steven Mitzel – 03:57:28

Susan Mix – N/A

Tracy Montoya – 04:13:23

Diego Moraiz – 03:31:37

Solange Morrissette – 04:44:45

Bret Morrow – N/A

Jennifer Mulcahy – 04:15:30

Katherine Munno – 04:10:23

Miguel Murray – N/A

Peeter Muursepp – 03:41:03

Daisuke Nagai – N/A

David Nayes – 03:20:04

Brian Nelson – N/A

Ann Newman – 04:17:37

Laura Nowacki – 04:35:41

Shannon O’Callaghan – 03:09:22

Fran O’Donoghue – 03:51:38

Mary O’Neill – N/A

David Oelberg – 03:31:22

Kimberley Ona Ayala – 03:53:03

Michael Orifice – 02:51:31

Sarah Osgood – 03:41:13

Ken Pacileo – 04:48:00

Amy Paige – 03:37:55

Rebecca Parry – 04:39:10

Sam Parton – 03:57:45

Alejandro Pasten – 03:46:29

Cathy Pearce – 03:57:48

Hugh Pearson – 04:09:02

Peter Pfister – 03:45:17

Christy Piepmeier – 03:35:07

Lisa Pillow – 04:39:35

Anna Pluta – 04:01:59

Jon Potter – 04:43:50

Megan Powell – 03:40:30

Jacci Pugliese – N/A

Robert Quinn – 03:40:57

Seamus Rafferty – N/A

Barry Ralston – 03:45:52

Carolyn Ralston – N/A

Jo-Anne Rankin – N/A

Timothy Ratta – 04:19:25

Megan Raymond – 03:20:16

Jonathan Reeves – 03:14:39

Kate Reilly – N/A

Sharon Reiner – 04:27:55

Richard Repasky – 04:05:24

Kevin Rice – 03:27:58

Dennis Robbins – 03:49:31

Douglas Roberts – 04:34:09

Thomas Robey – 03:56:38

Sarah Rodbard – N/A

Sean Rooney – 03:31:37

Carol Rose – 04:22:39

Chris Rosenberg – N/A

Charlie Ross – 04:38:07

Tom Ross – 03:08:50

Amanda Rossolimo – N/A

Luanne Roy – N/A

Alisa Ryan – 03:37:43

Susan Sacco – N/A

Cassiah Sahl – 04:17:39

Adolfo Sanchez-Blanco – 03:21:20

Patrick Sandefur – 03:40:51

Melanie Sandoval – 04:01:20

Becky Santolamazza – 04:34:47

Tracy Saperstein – N/A

Benjamin Saunders – 02:59:41

Edward Sauter – 04:06:27

Chris Scapillato – N/A

Reggie Scarpa – N/A

Jennifer Schleppy – 04:02:22

Walter Schmidt – 02:52:22

Chris Schulten – 03:06:58

Sherry Schwarm – 03:45:26

Steve Scott – 03:24:43

Patrick Scully – 03:40:43

Bruce Semer – 04:42:32

Marek Sernicki – 03:08:39

Kameron Shahid – N/A

Chris Shanahan – 03:41:19

John Sheehan – N/A

Jeffery Sheldon – 04:09:53

John Shepherd – 03:40:50

Erin Shreve – 03:47:59

Joy Sieklucki – N/A

Shannon Siragusa – 03:49:33

Nathan Skankey – 03:49:36

Kristen Sloan – 03:44:26

Katherine Smith – N/A

Michael Smith – 03:40:48

Rebecca Smith – 03:56:14

Connor Smyth – 03:08:58

Shawn Sodergren – 03:39:15

Jodi Sorrells – 04:08:51

Kelly Sousa – N/A

Kimberley Spellacy – N/A

Charles Spiess – 03:08:14

Michael Stadolnik – 02:50:23

Angela Stamnes – 03:44:46

Laura Stanley – 03:58:16

Alicja Stannard – 04:21:45

Amy Steffen – 03:21:14

Rebecca Stephenson – 03:28:38

Roxanne Stepnowski – 03:42:41

Grace Steward – N/A

Patrick Stiegman – N/A

Christopher Stonier – 03:51:13

John Storto – 04:37:25

Mark Streeter – 04:10:14

Terry Stroz – 04:12:05

Dickson Suit – 03:34:01

Kaitlyn Summers – N/A

Cheryl Sunshine – 03:30:56

Terri Swanson – 04:15:55

Brendan Terry – N/A

Toni Tessier – 04:00:37

Heather Theriault – N/A

Mike Tiroletto – 03:16:38

Scott Todd – 04:32:03

Christina Tomeo – N/A

James Toomey – N/A

Kathryn Topalis – 03:13:29

Sergio Tortora – N/A

Kayleigh Townsend – 04:33:40

Jan Triani – 03:50:50

Lisa Tuffy – N/A

Kevin Turko – 03:16:24

Greg Tutolo – 03:12:39

Anthony Uzwiak – 03:15:52

Kimberley Van Den Heuvel – 04:23:16

Dan Venora – 04:41:50

Christine Vincent – 03:45:11

Dirk Vlieks – 04:28:30

Sharon Vos – N/A

David Walker – 03:18:30

Gregory Waterfield – N/A

Randy Watkins – 03:54:28

David Weaver – 03:32:43

Catherine Webb – 04:41:49

Evan Welsh – N/A

James Whipple – 03:21:10

Shannon Whipple – 03:37:29

Madison White – N/A

Brian Whitney – 03:10:03

Brooke Whittlemore – 04:05:28

Jamie Whittendale – N/A

Dorothy Williams – N/A

Lawrence Williams – N/A

Madelyn Williams Colonnese – N/A

Dan WIlson – 03:40:11

Marcy Withington – 03:36:36

Shizhong Yang – 02:53:51

Steven Youmatz – 03:42:49

Christopher Zablocki – 02:31:04

David Zach – 03:56:39

Rebecca Zucconi – 03:56:40

Handcycles

Krys Zybowski – 01:05:23

