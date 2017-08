Americans Christina McHale, Varvara Lepchenko pick up wins on Day 1 of qualifying at Connecticut Open

(WTNH)–Christina McHale and Varvara Lepchenko ensured American success on day one of qualifying at the Connecticut Open presented by United Technologies.

After a morning of persistent rain, New Jersey’s McHale sprinted out of the blocks and raced to a confidence-boosting 6-2 6-2 victory over talented Brazilian Beatriz Haddad Maia.

Lepchenko eased through 6-3 6-3 against Japan’s Risa Osaki, while No.2 seed Kristyna Pliskova overcame a fightback from Arina Rodionova to advance 6-2 6-7 (6) 6-2.

Incoming Yale Freshman Samantha Martinelli, who was granted a wild card into qualifying, relished playing in her first WTA-level tournament but came up short, losing to Magda Linette of Poland 6-2, 6-1.

Schedule – Saturday, Aug 19

SPORTMASTER GRANDSTAND start 10:00 am

Qualifying – [WC] V. Zvonareva (RUS) vs An. Rodionova (AUS)

Not Before 11:30 am

Qualifying – K. Day (USA) vs [11] N. Vikhlyantseva (RUS) 36 25

Qualifying – A. Sasnovich (BLR) vs [7] S. Rogers (USA)

Qualifying – M. Doi (JPN) or [WC] S. Kenin (USA) vs [8] C. Mchale (USA)

Qualifying – [WC] J. Elbaba (USA) or K. Nara (JPN) vs A. Sasnovich (BLR) or [7] S. Rogers (USA)

COURT 1 start 10:00am

Qualifying – [1] M. Rybarikova (SVK) vs [WC] B. Minor (USA)

Not Before 11:30 am Qualifying – [WC] J. Elbaba (USA) vs K. Nara (JPN) 00

Qualifying – C. Witthoeft (GER) vs [12] V. Lepchenko (USA)

Qualifying – [2] K. Pliskova (CZE) vs [WC] M. Mateas (USA) or V. Tomova (BUL)

Qualifying – [3] E. Mertens (BEL) or M. Puig (PUR) vs A. Krunic (SRB)

COURT 2 start 10:00 am

Qualifying – L. Hradecka (CZE) vs [9] L. Arruabarrena (ESP)

Not Before 11:30 am

Qualifying – M. Doi (JPN) vs [WC] S. Kenin (USA) 63 67(4) 00

Qualifying – [3] E. Mertens (BEL) vs M. Puig (PUR)

Qualifying – [1] M. Rybarikova (SVK) or [WC] B. Minor (USA) vs [WC] V. Zvonareva (RUS) or An. Rodionova (AUS)

Qualifying – [5] J.Larsson (SWE) or M. Martínez Sánchez (ESP) vs A. Bogdan (ROU) or G. Dabrowski (CAN)

COURT 3 start 10:00 am

Qualifying – K. Bondarenko (UKR) vs M. Sakkari (GRE)

Not Before 11:30 am

Qualifying – E. Alexandrova (RUS) vs S. Aoyama (JPN) 31

Qualifying – P. Parmentier (FRA) vs M. Linette (POL)

Qualifying – E. Alexandrova (RUS) or S. Aoyama (JPN) vs K. Day (USA) or [11] N. Vikhlyantseva (RUS)

COURT A start 10:00am

Qualifying – [6] I. Begu (ROU) vs V. Golubic (SUI)

Not Before 11:30 am

Qualifying – [WC] M. Mateas (USA) vs V. Tomova (BUL) 66

Qualifying – A. Bogdan (ROU) vs G. Dabrowski (CAN)

Qualifying – [6] I. Begu (ROU) or V. Golubic (SUI) vs J. Cepelova (SVK) or S. Sorribes Tormo (ESP)

COURT C start 10:00am

Qualifying – J. Cepelova (SVK) vs S. Sorribes Tormo (ESP)

Not Before 11:30 am

Qualifying – [5] J. Larsson (SWE) vs M. Martínez Sánchez (ESP)

Qualifying – K. Flipkens (BEL) vs [10] T. Maria (GER)

Qualifying – K. Bondarenko (UKR) or M. Sakkari (GRE) vs L. Hradecka (CZE) or [9] L. Arruabarrena (ESP)

Sign-in deadlines:

WTA Singles Alternates: 9:30am

Results – Friday, Aug 18

Women’s Qualifying Singles

First Round

Qualifying – [2] K. Pliskova (CZE) d Ar. Rodionova (AUS) 62 67(6) 62

Qualifying – P. Parmentier (FRA) d [4] M. Barthel (GER) 62 63

Qualifying – [8] C. Mchale (USA) d B. Haddad Maia (BRA) 62 62

Qualifying – [10] T. Maria (GER) d E. Rodina (RUS) 64 61

Qualifying – [12] V. Lepchenko (USA) d R. Ozaki (JPN) 63 63

Qualifying – K. Flipkens (BEL) d B. Krejcikova (CZE) 63 61

Qualifying – C. Witthoeft (GER) d [Alt] A. Spears (USA) 61 62

Qualifying – A. Krunic (SRB) d A. Kudryavtseva (RUS) 63 62

Qualifying – M. Linette (POL) d [WC] S. Martinelli (USA) 62 61

More stories by SportzEdge Contributor